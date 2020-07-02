Тело было найдено с признаками насильственной смерти, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пятые сутки ищут пропавшего мужчину в ЗКО 32-летний Андрей Щука ушел из дома 26 июня и не вернулся. Спустя пять дней родственники написали заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на поиски без вести пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО. – В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудники криминальной полиции нашли труп Андрея Щуки с признаками насильственной смерти. Тело находилось в погребной яме сарая во дворе частного дома. Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 36-летний мужчина, с которым потерпевший накануне распивал спиртные напитки, - сообщили в полиции. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК “Убийство“. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  