Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе полиции Атырауской области, аптека, в которой были украдены лекарственные препараты, подгузники и ноутбук находится по проспекту Азаттык. - 26-летний подозреваемый был задержан по горячим следам, сейчас он находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", - отметили в ведомстве. - В аптеку мужчина проник, отжав пластиковое окно. Общий ущерб составил 260 тысяч тенге.