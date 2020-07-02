Со слов мамы 7-летнего Ислама Анны Агафоновой, футбольное поле и детскую площадку в их дворе по улице Лизы Чайкиной, 18 установили в прошлом году осенью. - Мы все, конечно, были рады тому, что детям теперь есть, где провести время на свежем воздухе. Ребята каждый вечер там бегают, играются. Вот только футбольное поле досталось не малышам, а взрослым мужчинам, они там частенько устраивают матчи. Спустя некоторое время это поле превратилось в помойку, там и курят, и пьют, всюду разбросаны окурки. Буквально неделю назад его вовсе подожгли, - рассказывает мама мальчика. - Для входа на поле есть две двери, одна из них намертво заварена. 30 июня мы вышли во двор как обычно провести вечер. Ну и мужчины в этот раз не играли в футбол и дети, примерно шесть человек зашли туда. Ничего не предвещало беды, но на моего сына упали металлические ворота. Я в тот момент сидела на лавочке с другими родителями. Сначала услышала крик, что на моего сына падают ворота, пока добежала, на Ислама свалилась эта конструкция. Женщина рассказывает, что от удара ее сын потерял сознание. Соседи тем временем стали вызывать скорую помощь. - Большая часть ушиба пришлась на голову и лопатку. Меня всю трясло, мы его подняли и понесли к лавочке. Потом приехали медики и забрали нас в больницу. Обошлось без серьезных травм, нам диагностировали ушибы. Но теперь за ним нужно наблюдать и снова проверять голову, потому что после того как мы приехали из больницы, его очень рвало из-за сотрясения, - рассказала Анна Агафонова. Мама мальчика намерена судиться с теми, кто отвечает за это футбольное поле. Ее возмущает, почему площадку не содержат в надлежащем состоянии. - Мне в голову не могло прийти, что для детей эта площадка несет такую опасность, - возмущается Анна. 1 июля футбольное поле, расположенное во дворе дома по улице Лизы Чайкиной, 18 было обследовано заведующим спортивными площадками спортивного клуба "Орал" Александром Каракушиевым, который рассказал, что металлические футбольные ворота были закреплены большими анкерными болтами. - К сожалению, наше население не ко всему относится бережно и в этом случае кто-то просто выкрутил эти болты, только поэтому ворота упали. Кроме того, у нас есть закрепленный работник за каждой площадкой, который убирается там, однако нет охранников. Хотелось бы, чтобы люди не ломали и были более ответственнее к таким объектам, - отметил он. - Конечно, эти болты мы снова прикрутим. Стоит отметить, что Александр Каракушиев дал номер- сюда уральцы могут присылать фото с поломками на аналогичных спортивных площадках в городе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.