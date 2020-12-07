Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 декабря, в акимате ЗКО прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, в период с 1 по 6 декабря государственную границу пересекли 4986 человек, из них пассажиров – 948 человек, без справок об обследовании на COVID-19 прошли 145 пассажиров, все размещены в карантинный стационар на двое суток, выявлен один положительный результат. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что проводить ПЦР-тестирование на границах необходимо на платной основе. – Ежедневно по официальным данным у нас регистрируются около 40-45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Я думаю, что есть люди, которые лечатся дома. Об этом говорит рост количества вызовов скорой помощи. Если неделю назад в сутки поступало 600 звонков, то сейчас эта цифра достигла 700. Сейчас мы тестируем на границе тех, кто пребывает без ПЦР-тестирования, если результаты показывают положительный результат, то приезжие подлежат немедленной изоляции. В день около тысячи граждан проходят к нам, и тех, у кого нет результатов ПЦР-тестирования, мы проверяем бесплатно. Мне кажется, что это неправильно, нужно еще раз обратиться в правительство. Бесплатное тестирование необходимо делать только тем, кто входит в определенную категорию граждан. Остальные обязаны платить, я не понимаю, почему мы на границе делаем исключение. Ведь люди ездят по коммерческим целям, пусть платят. В день у нас 1-1,5 млн тенге уходит на бесплатное тестирование, это большая сумма, - отметил Гали Искалиев.