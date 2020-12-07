Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел вечером 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в 23.50 в хирургическое отделение центральной районной больницы города Аксай был доставлен 25-летний мужчина. У него было огнестрельное дробовое ранение. – По факту ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Подозреваемый задержан и содержится в изоляторе временного содержания. Оружие изъято, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести. Другие подробности инцидента выясняются.