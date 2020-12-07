Иллюстративное фото из архива "МГ" Благотворительный Фонд «Халык»учредил премию в размере 220 млн тенге для медицинских работников. По словам организаторов, пандемия коронавируса – это опыт, который стал настоящим испытанием для казахстанцев, а также беспрецедентным вызовом для казахстанской медицины в 2020 году. Председатель попечительского совета Благотворительного Фонда «Халык» Динара Кулибаева учредила премию HALYQ QURMETI-2020 для поощрения медицинских работников и организаций за выдающийся профессионализм в области медицины, а также за наибольший вклад в борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в Казахстане. – Наши медики – это настоящие герои, которые несмотря на колоссальную нагрузку, опасность заражения, неизвестность вируса и моральное напряжение, продолжают держать оборону, борясь за жизни и здоровье казахстанцев. Это – настоящий подвиг, который заслуживает бесконечной благодарности,- отметила Динара Кулибаева. Медицинские работники и организации, ставшие лауреатами премии HALYQ QURMETI-2020, получат денежное вознаграждение в размере 220 миллионов тенге. Лауреатами могут стать медицинские работники и медицинские организации из всех областей нашей страны. По словам директора областной инфекционной больницы Надии Ахметовой, участие в премии - это хорошая возможность отметить труд не только медицинских работников и младшего персонала, но и других сотрудников, которые наравне с остальными стояли на передовой во время пандемии коронавирусной инфекции. – Есть работники, которые вынуждены были входить в "грязную" зону, рискуя своими жизнями и здоровьем. Я их называю бойцами невидимого фронта. В качестве примера могу привести сантехников и электриков, которые не раз заходили в опасную зону. Они переодевались, чинили приборы, ремонтировали проводки, санузлы, которые выходили из строя. Еще считаю нужным поощрить работу кадровиков, через которых проходило множество документации. Работники хозяйственного двора также трудились наравне со всеми. Через моих заместителей проходил каждый пациент, они консультировали не только наших врачей, но и докторов со всей области. Несмотря на круглосуточную работу, им не были предусмотрены выплаты. Но тем не менее они работали, каждый выполнял свою функцию и так собирались звенья во всей этой цепочке. Если мы удостоимся этой премии, я направлю денежное вознаграждение на выплату премии именно таким работникам, ведь труд бойцов невидимого фронта должен быть вознагражден, - отметила Надия Ахметова.