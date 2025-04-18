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Происшествия Социум

Прямая трансляция суда по делу Шерзата Полата

Подростка убили на глазах у родных.
Дана Рахметова
Прямая трансляция суда по делу Шерзата Полата

4 октября прошлого года в городе Талгар Алматинской области трагически погиб 16-летний подросток. По имеющимся данным, Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем.

Не договорившись, он позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю. По делу проходят 11 подозреваемых, все они были взяты под стражу сроком на два месяца.

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Суд начался 10 апреля. Процесс транслируют в прямом эфире. Трансляцию процесса можно посмотреть здесь

Процесс ведёт судья Жанузаков Ержан Серикказыулы. В деле участвуют 9 обвиняемых, один из них — несовершеннолетний. Возник вопрос: почему фигурантов не 11, как сообщалось ранее? Ответа не последовало. Также прессу попросили не снимать несовершеннолетнего на видео и фото.

Процесс проходит на казахском языке, но в зале также присутствуют переводчики.

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