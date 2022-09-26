Международный инвестиционный форум WESTKAZINVEST-2022 прошёл в Уральске. 263 тысячи яиц в сутки выпускает Уральская птицефабрика В нём приняли участие представители Турции, Израиля, Португалии, Великобритании, США и приграничных регионов России, а также государственных органов, институтов развития и бизнес сообществ ЗКО.
- На пленарной сессии аким области ознакомил участников форума с инвестиционным потенциалом региона и её возможностями. Спикеры из Турции, Португалии и США презентовали свои инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗКО, также спикер из России для обмена опытом обсудил предложения по усилению налаживания торгово-экономических связей, - рассказали в пресс-службе управления предпринимательства.
Как ранее и планировалось, отдельное внимание уделили привлечению инвестиции в нефтегазовой сектор, агропромышленный комплекс и IT-технологии. По итогам форума подписаны меморандумы между ООО «Саратовский молочный комбинат», ООО «Завод поликарбоксилатов Оренбуржье» и АО «СПК Aqjaiyq». Также подписана дорожная карта по реализации проекта вертикально-интегрированной птицефабрики в ЗКО общей стоимостью 105 млн евро. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.