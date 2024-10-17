«Путь в бездну» - Токаев о мирном урегулировании российско-украинского конфликта

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum. Он подчеркнул, что эта диалоговая площадка, созданная в рамках международного форума Астана, предназначена для обмена идеями по наиболее актуальным глобальным и региональным вопросам. Глава государства также высказал свою позицию по поводу разрешения российского-украинского конфликта.

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum. Он подчеркнул, что эта диалоговая площадка, созданная в рамках международного форума Астана, предназначена для обмена идеями по наиболее актуальным глобальным и региональным вопросам. Глава государства также высказал свою позицию по поводу разрешения российского-украинского конфликта.

– Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия, – заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН.