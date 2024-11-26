Путин проведет переговоры с Токаевым в Астане

27–28 ноября президент России посетит Казахстан с государственным визитом, а также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

27–28 ноября президент России посетит Казахстан с государственным визитом, а также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

- Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России – в СНГ и БРИКС, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По итогам переговоров будет подписано совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Кроме того президенты Казахстана и России обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.

На заседании ОДКБ будут подведены итоги взаимодействия в рамках Организации в текущем году, определены основные направления дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности. Также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Напомним, последний раз президент России был в Казахстане в июле 2024 года, когда приезжал на заседание Совета глав государств – членов ШОС.