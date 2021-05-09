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Социум

Пьяная девушка выпала из окна многоэтажки в Уральске

Сейчас пострадавшая находится в Областной детской многопрофильной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло в 9-этажном доме микрорайоне Строитель сегодня, 9 мая, в 4.20. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа и упала на подъездный козырек. В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травмы живота, грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом голени. Также в пресс-службе облздрав
Дана Рахметова
Пьяная девушка выпала из окна многоэтажки в Уральске
Сейчас пострадавшая находится в Областной детской многопрофильной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ребенок выпал с балкона девятого этажа в ЗКО
Ребенок выпал с балкона девятого этажа в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло в 9-этажном доме микрорайоне Строитель сегодня, 9 мая, в 4.20. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа и упала на подъездный козырек. В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травмы живота, грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом голени. Также в пресс-службе облздрава уточнили, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она помещена в Областную детскую многопрофильную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
окно многоэтажка

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