Пьяный дальнобойщик за рулем фуры: иностранца арестовали на трассе в ЗКО

В ночь на 30 октября на трассе Уральск - Озинки патрульные остановили грузовик Mercedes-Benz с прицепом Schmitz. За рулем фуры находился 46-летний иностранец. Во время проверки стражи порядка заметили, что от водителя пахнет алкоголем, а речь звучит странно, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

- Медосвидетельствование подтвердило - мужчина был пьян. Грузовик отправили на штрафстоянку. По решению суда пьяного дальнобойщика арестовали на 15 суток, - заключили в ведомстве.

Напомним, 28 октября около 12:13 на трассе Уральск - Озинки водитель Mercedes-Benz нарушил правила парковки и перекрыл дорогу машинам, ехавшим по встречной полосе. За это нарушение водителя привлекли к административной ответственности. Сам он объяснил свой поступок тем, что пытался проехать к границе, так как у него истекало время электронной очереди. Несмотря на это, он оплатил штраф и дважды прошел регистрацию электронной очереди из-за скопления фур на международном пограничном посту "Таскала" - "Озинки".