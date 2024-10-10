Пьяный мужчина проник в дом и изнасиловал 11-летнюю девочку в Алматы

Пьяный мужчина проник в комнату. Со слов матери, подозреваемый разделся, душил школьницу, надругался, а затем стал угрожать, что убьет ее мать, если она что-то расскажет о случившемся родным

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что пьяный мужчина средь бела дня проник в дом и надругался над дочерью, передает телеканал КТК.

По словам женщины, в тот злополучный день она рано ушла на работу, старшая дочь – в школу, а младшая дочка, которая учится во вторую смену, осталась дома одна. В это время пьяный мужчина проник в комнату. Со слов матери, подозреваемый разделся, душил школьницу, надругался, а затем стал угрожать, что убьет ее мать, если она что-то расскажет о случившемся родным.

Когда неизвестный покинул дом, девочка тут же позвонила маме.

–Она сказала, что в дом пришел неизвестный мужчина. Говорит, он закрыл ей рот, чтобы не кричала. Повалил на пол и раздел. Все сделал. И в конце сказал, чтобы не было никаких обид, поцеловал ей руку, - рассказывает мама пострадавшей.

После произошедшего, говорит ее мама, дочь находится в шоковом состоянии и не разговаривает.

Женщина рассказала, что семья переехала в этот дом две недели назад. Тут, во времянке, они снимают комнату за 70 тысяч тенге в месяц. Лично с преступником никто из семьи не знаком.

38-летнего подозреваемого задержали по горячим следам.

– Установлено, что он проник в чужое жилище, воспользовавшись свободным доступом: дверь была не заперта. Девочка одна находилась дома, в связи с чем не смогла оказать ему сопротивление. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которая изъяла, провела первично-следственные мероприятия, осмотр места происшествия и назначила соответствующие экспертизы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Заведено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза. Если вина предполагаемого педофила будет доказана, ему может грозить пожизненный срок, - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Отметим, что перед тем, как совершить преступление, мужчина был в полицейском участке. Его задержали за появление в общественном месте в нетрезвом виде.