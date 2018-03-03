Пьяный «помощник прокурора Оренбурга» угрожал инспекторам ДПС в Кыргызстане (видео)

Так мужчина, который не имел ничего общего с оренбургской прокуратурой, хотел помочь другу избежать ответственности. Но не получилось, передает 56orb.ru. KvtfnyDHBRc Как стало известно, инцидент произошел еще 23 февраля. Водитель Volkswagen Vento, видимо, отметив праздник, сел за руль и направился домой. По пути его решили остановить дорожные полицейские. Но не тут-то было, мужчина нажал на газ и попытался скрыться. Беглеца удалось остановить во дворе жилого дома, после чего развернулось целое представление. Нетрезвый водитель быстро передал ключи отцу, который на шум выбежал из подъезда, посл