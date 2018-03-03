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Происшествия

Пьяный «помощник прокурора Оренбурга» угрожал инспекторам ДПС в Кыргызстане (видео)

Так мужчина, который не имел ничего общего с оренбургской прокуратурой, хотел помочь другу избежать ответственности. Но не получилось, передает 56orb.ru. KvtfnyDHBRc Как стало известно, инцидент произошел еще 23 февраля. Водитель Volkswagen Vento, видимо, отметив праздник, сел за руль и направился домой. По пути его решили остановить дорожные полицейские. Но не тут-то было, мужчина нажал на газ и попытался скрыться. Беглеца удалось остановить во дворе жилого дома, после чего развернулось целое представление. Нетрезвый водитель быстро передал ключи отцу, который на шум выбежал из подъезда, посл
gorod
Пьяный «помощник прокурора Оренбурга» угрожал инспекторам ДПС в Кыргызстане (видео)
Так мужчина, который не имел ничего общего с оренбургской прокуратурой, хотел помочь другу избежать ответственности. Но не получилось, передает 56orb.ru. KvtfnyDHBRc Как стало известно, инцидент произошел еще 23 февраля. Водитель Volkswagen Vento, видимо, отметив праздник, сел за руль и направился домой. По пути его решили остановить дорожные полицейские. Но не тут-то было, мужчина нажал на газ и попытался скрыться. Беглеца удалось остановить во дворе жилого дома, после чего развернулось целое представление. Нетрезвый водитель быстро передал ключи отцу, который на шум выбежал из подъезда, после чего стал утверждать, что вовсе не он был за рулём. Стоит отметить, всё это происходило на глазах сотрудников УМВД. Дальше - больше. За честь своего товарища вступился пассажир, который также не отличался трезвостью. Он начал оскорблять инспекторов и поднимать национальный вопрос: мол, русских избивают. Затем пригрозил позвонить в Консульство России в Кыргызстане и наказать всех милиционеров с помощью чиновников. Еще через некоторое время мужчина начал угрожать прокуратурой Оренбургской области. - Я помощник прокурора Оренбурга, и завтра мое руководство позвонит местным чиновникам и полетят головы всех. Я вам устрою проблемы, - говорит мужчина. Пока пассажир бушевал, милиционеры договорились с отцом пьяного водителя отдать им ключи от автомобиля. Чуть позже забрали и самого водителя. После медосвидетельствования врачи подтвердили наличие алкоголя в его крови.  
Скриншот видео  
пьяный водитель

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