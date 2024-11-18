Пьяный водитель пытался снести пристройку к школе в Атырау

В пригородном микрорайоне Коктем водитель погрузчика предпринял попытку снести пристройку к новой школе, объяснив свои действия невыплатой заработной платы, сообщает Instagram-паблик atyrauoil.official. Тем временем, в акимате Атырауской области заявили, что причина инцидента не связана с задолженностью.

В пригородном микрорайоне Коктем водитель погрузчика предпринял попытку снести пристройку к новой школе, объяснив свои действия невыплатой заработной платы, сообщает Instagram-паблик atyrauoil.official. Тем временем, в акимате Атырауской области заявили, что причина инцидента не связана с задолженностью.

По информации пресс-службы управления строительства Атырауской области, после совместной проверки с подрядной организацией «Еврострой-А» было установлено, что водитель погрузчика совершил свои действия из-за личного конфликта. Также сообщается, что водитель в момент инцидента был пьян.

В результате происшествия были повреждены пункт охраны и временно установленные ограждения, которые уже полностью восстановлены. Основное здание школы не пострадало.

- Есть заявление, виновные понесут ответственность, а информацию о принятых мерах сообщим дополнительно», - отметили в управлении строительства.

По информации ДП города, водитель погрузчика, повредивший ворота строящейся школы и автомобиль Chevrolet Onix, был доставлен в отделение полиции.

Установлено, что 51-летний водитель был пьян и привлечен к административной ответственности. По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Напомним, аналогичный случай произошел в Уральске 14 ноября примерно в 22:00. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai. После чего большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36. Известно, что 62-летний водитель является гражданином Азербайджана. За рулём он потерял сознание, его доставили в нейроинсультное отделение.