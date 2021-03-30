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Социум

Пьяный водитель сбил женщину в Актюбинской области

Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу города Шалкар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 27 марта в городе Шалкар. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 26-летний водитель автомашины «Лада 21144» ехал по улице М.Шманулы и сбил 55-летнюю женщину, которая шла вдоль дороги в попутном направлении. – В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в ЦРБ города Шалкар. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии алко
Арайлым Усербаева
Пьяный водитель сбил женщину в Актюбинской области
Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу города Шалкар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Грузовая машина сбила пешехода на трассе в ЗКО
Грузовая машина сбила пешехода на трассе в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 27 марта в городе Шалкар. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 26-летний водитель автомашины «Лада 21144» ехал по улице М.Шманулы и сбил 55-летнюю женщину, которая шла вдоль дороги в попутном направлении. – В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в ЦРБ города Шалкар. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Водителю грозит штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
пешеход женщина

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