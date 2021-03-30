Пьяный водитель сбил женщину в Актюбинской области

Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу города Шалкар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 27 марта в городе Шалкар. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 26-летний водитель автомашины «Лада 21144» ехал по улице М.Шманулы и сбил 55-летнюю женщину, которая шла вдоль дороги в попутном направлении. – В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в ЦРБ города Шалкар. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии алко