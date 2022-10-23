Пьяный житель Уральска средь бела дня угнал автомобиль

Долго кататься ему не удалось, передает портал "Мой ГОРОД". Сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2110" в полицию поступило 19 октября примерно в 15:00. Машину угнали со двора дома по ул. Карбышева, сообщается на сайте Polisia.kz. - На территории областного центра незамедлительно был объявлен план “Перехват”, на установку местонахождения автомашины были ориентированы все службы ДП ЗКО. В результате розыскных мер, участковыми инспекторами полиции, осуществлявшими патруль на закрепленной территории, была задержана данная автомашина. За рулем находился мужчина 1991 года рождения в состоянии алкоголь