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Происшествия

Пьяный житель Уральска средь бела дня угнал автомобиль

Долго кататься ему не удалось, передает портал "Мой ГОРОД". Сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2110" в полицию поступило 19 октября примерно в 15:00. Машину угнали со двора дома по ул. Карбышева, сообщается на сайте Polisia.kz. - На территории областного центра незамедлительно был объявлен план “Перехват”, на установку местонахождения автомашины были ориентированы все службы ДП ЗКО. В результате розыскных мер, участковыми инспекторами полиции, осуществлявшими патруль на закрепленной территории, была задержана данная автомашина. За рулем находился мужчина 1991 года рождения в состоянии алкоголь
Дана Рахметова
Пьяный житель Уральска средь бела дня угнал автомобиль
Долго кататься ему не удалось, передает портал "Мой ГОРОД".
Пьяный житель Уральска средь бела дня угнал автомобиль
Пьяный житель Уральска средь бела дня угнал автомобиль
Сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2110" в полицию поступило 19 октября примерно в 15:00. Машину угнали со двора дома по ул. Карбышева, сообщается на сайте Polisia.kz.
- На территории областного центра незамедлительно был объявлен план “Перехват”, на установку местонахождения автомашины были ориентированы все службы ДП ЗКО. В результате  розыскных мер, участковыми инспекторами полиции, осуществлявшими патруль на закрепленной территории, была задержана данная автомашина. За рулем находился мужчина 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - рассказали в полиции.
Также в отношении подозреваемого был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
автомобиль угон

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