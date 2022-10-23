- На территории областного центра незамедлительно был объявлен план “Перехват”, на установку местонахождения автомашины были ориентированы все службы ДП ЗКО. В результате розыскных мер, участковыми инспекторами полиции, осуществлявшими патруль на закрепленной территории, была задержана данная автомашина. За рулем находился мужчина 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - рассказали в полиции.Также в отношении подозреваемого был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пьяный житель Уральска средь бела дня угнал автомобиль
Долго кататься ему не удалось, передает портал "Мой ГОРОД". Сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2110" в полицию поступило 19 октября примерно в 15:00. Машину угнали со двора дома по ул. Карбышева, сообщается на сайте Polisia.kz. - На территории областного центра незамедлительно был объявлен план “Перехват”, на установку местонахождения автомашины были ориентированы все службы ДП ЗКО. В результате розыскных мер, участковыми инспекторами полиции, осуществлявшими патруль на закрепленной территории, была задержана данная автомашина. За рулем находился мужчина 1991 года рождения в состоянии алкоголь