Столкновение грузовика и легковой машины произошло в 10 километрах от села Тайпак Акжайыкского района. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в результате ДТП до приезда скорой помощи на месте скончались пять человек. - Вызов поступил в 12.37. Пострадавших 6 человек, из которых трое мужчин 36 лет, 34 лет и 20 лет, а также двое женщин 48 лет и 43 лет от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пострадавший 51-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлен в Акжайыкскую районную больницу, - пояснили в облздраве. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.