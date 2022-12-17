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Происшествия Социум

Пять человек погибли в ДТП под Атырау: виновника приговорили к сроку

ДТП произошло 14 января этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области, суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть пяти человек. В ходе разбирательства установлено, что авария произошла 14 января этого года. Подсудимый за рулем Honda Odyssey столкнулся с "ВАЗ-21154". В результате погибли три пассажира и водитель "ВАЗа" и один пассажир Honda Odyssey. Из материалов дела следует, что вина подсудимого
Кристина Кобина
Пять человек погибли в ДТП под Атырау: виновника приговорили к сроку
ДТП произошло 14 января этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области, суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть пяти человек. В ходе разбирательства установлено, что авария произошла 14 января этого года. Подсудимый за рулем Honda Odyssey столкнулся с "ВАЗ-21154". В результате погибли три пассажира и водитель "ВАЗа" и один пассажир Honda Odyssey. Из материалов дела следует, что вина подсудимого полностью подтверждаются заключениями экспертиз и показаниями свидетелей. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств наказания учел отсутствие судимости, наличие несовершеннолетних детей, положительную характеристику с места жительства. Отягчающих обстоятельств не установлено. При наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих срок основного вида наказания не может превышать 1/2 часть от максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей. 
- Суд признал виновным подсудимого по части 4 статьи 345 УК РК и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 7 лет, - сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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