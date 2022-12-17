Пять человек погибли в ДТП под Атырау: виновника приговорили к сроку

ДТП произошло 14 января этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области, суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть пяти человек. В ходе разбирательства установлено, что авария произошла 14 января этого года. Подсудимый за рулем Honda Odyssey столкнулся с "ВАЗ-21154". В результате погибли три пассажира и водитель "ВАЗа" и один пассажир Honda Odyssey. Из материалов дела следует, что вина подсудимого