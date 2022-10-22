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Происшествия

Пять человек погибли в жуткой аварии в Атырауской области

На дороге столкнулись «Тойота» и «Лада», передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото с сайта Polisia.kz По информации на сайте Polisia.kz, примерно в 15:00 22 октября в Кызылкогинском районе на автодороге Сагиз - Миялы произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta. Три пассажира автомобиля Toyota Ipsum и два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте происшествия. Еще три человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу. Сотрудники полиции несут службу на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Мы дорожим ка
Дана Рахметова
Пять человек погибли в жуткой аварии в Атырауской области
На дороге столкнулись «Тойота» и «Лада», передаёт портал «Мой ГОРОД».
Пять человек погибли в жуткой аварии в Атырауской области
Пять человек погибли в жуткой аварии в Атырауской области
Фото с сайта Polisia.kz По информации на сайте Polisia.kz, примерно в 15:00 22 октября в Кызылкогинском районе на автодороге Сагиз - Миялы  произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta.  Три пассажира автомобиля Toyota Ipsum и два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте происшествия. Еще три человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.   Сотрудники полиции несут службу на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Атырау ДТП погибшие

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