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Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении «КамАЗа» с легковушкой в Актюбинской области

Четверо из них несовершеннолетние. Фото: МВД РК ДТП произошло утром десятого ноября. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что на дороге Кенкияк - Шубарши столкнулись «КамАЗ» и Largus. В результате аварии пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетние, госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Пять человек пострадали при столкновении «КамАЗа» с легковушкой в Актюбинской области
Четверо из них несовершеннолетние.
Пять человек пострадали при столкновении «КамАЗа» с легковушкой в Актюбинской области
Пять человек пострадали при столкновении «КамАЗа» с легковушкой в Актюбинской области
Фото: МВД РК ДТП произошло утром десятого ноября. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что на дороге Кенкияк - Шубарши столкнулись «КамАЗ» и Largus. В результате аварии пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетние, госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе ДТП

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