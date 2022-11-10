Пять человек пострадали при столкновении «КамАЗа» с легковушкой в Актюбинской области

Пять человек пострадали при столкновении «КамАЗа» с легковушкой в Актюбинской области

Четверо из них несовершеннолетние. Фото: МВД РК ДТП произошло утром десятого ноября. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что на дороге Кенкияк - Шубарши столкнулись «КамАЗ» и Largus. В результате аварии пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетние, госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.