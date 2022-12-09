Пять экологических проектов реализовано в ЗКО по инициативе EcoBatys

Для этого неправительственным организациям выделили грант в размере четырёх миллионов тенге. В апреле этого года компания «Шелл Казахстан» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив выбрала победителей конкурса EcoBatys. В нем участвовали неправительственные организации Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Для реализации экологических проектов они получили гранты в размере четырех миллионов тенге. Всего на инициативу EcoBatys компания «Шелл Казахстан» выделила 60 миллионов тенге. По итогам реализации инициативы EcoBatys в трех областях прошли обучение около 80 т