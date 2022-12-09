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Пять экологических проектов реализовано в ЗКО по инициативе EcoBatys
Для этого неправительственным организациям выделили грант в размере четырёх миллионов тенге. В апреле этого года компания «Шелл Казахстан» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив выбрала победителей конкурса EcoBatys. В нем участвовали неправительственные организации Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Для реализации экологических проектов они получили гранты в размере четырех миллионов тенге. Всего на инициативу EcoBatys компания «Шелл Казахстан» выделила 60 миллионов тенге. По итогам реализации инициативы EcoBatys в трех областях прошли обучение около 80 т
Для этого неправительственным организациям выделили грант в размере четырёх миллионов тенге.
В апреле этого года компания «Шелл Казахстан» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив выбрала победителей конкурса EcoBatys. В нем участвовали неправительственные организации Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Для реализации экологических проектов они получили гранты в размере четырех миллионов тенге. Всего на инициативу EcoBatys компания «Шелл Казахстан» выделила 60 миллионов тенге.
По итогам реализации инициативы EcoBatys в трех областях прошли обучение около 80 тысяч казахстанцев, более 10 тысяч жителей регионов приняли участие в 170 мероприятиях, проведены масштабные научные конференции, в которых приняли участие более 200 тысяч человек, организованы экологические уголки и более 10 точек сбора отходов, изготовлены более 30 видеороликов на тему экологии.
Неправительственные организации Западно-Казахстанской области реализовали пять экологических проектов. По словам председателя Правления Центра поддержки гражданских инициатив Галыма Курмана, в нашей области проведены соревнования среди взрослых на природе с завершением эко-субботников по санитарной очистке берегов и озеленению населенных пунктов среди трудовых коллективов.
Председатель ОО «Эколого-туристское движение «Біздің Жайық - Наш Урал» Сауле Загидуллина уверена, что вопрос сохранения окружающей среды нужно начинать с воспитания подрастающего поколения и формирования экокультуры среди населения. Поэтому экологический проект «ECOaimaq» детского и молодежного общественного объединения «Достық алаңы» направлен на привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды, популяризацию природы ЗКО, повышение экологической грамотности и культуры.
– Мы реализовали проект «Приуралью – чистые берега и энергию для прогресса», он был рассчитан на пять месяцев. В основном мы привлекли к проекту школьников и детей и провели для них ряд мероприятий, затронули те районы, которые находятся на прибрежных участках к реке Урал. Важнейшей нашей задачи было помочь молодому человеку осознать всю ответственность бережного отношения к природе. Провели 17 мероприятий, в том числе экоквесты и экоуроки. Ведь решать проблемы экологии мы должны все вместе, - рассказала Сауле Загидуллина.
В рамках проекта посажено 112 деревьев хвойных и декоративных пород. Более 500 детей, подростков и взрослых овладели технологией посадки хвойных деревьев.
Общественниками был проведен конкурс «Жасыл мектеп», в котором приняло участие 14 школ города. Школы-победители проекта в качестве приза получили посадочный материал.
Проект, который реализовало ЗКО ОО «Центр русской культуры», направлен на воспитание экологической культуры и экологической грамотности школьников. В рамках экологической инициативы «EcoBatys» была организована экологическая акция «Живи, лес и сад!» по уборке сада и проведению сезонных работ в саду.
Общественниками был проведён областной семинар-тренинг «Проект экологического направления» для учителей школ. Также был организован концерт, посвящённый Дню славянской культуры и письменности, на который пришли более 350 человек. Среди учащихся городских и сельских школ организован областной творческий конкурс «Время планеты».
Экологи также провели три экологические акции с участием трудовых коллективов и их семей. На семи крупных предприятиях города Уральск, где работают порядка 1000 человек, организованы уголки экологии. Общественники разместили плакаты по бережному отношению к водным ресурсам, к экологии, к родному краю, раздельному мусору. Совместно с экологами, лесниками, пожарными изготовили памятки по правилам поведения на реке, в лесу, по профилактике лесных пожаров.
Еще один проект «Экологическое просвещение по биоразнообразию ЗКО через проведение фотовыставок, открытых уроков, вебинаров, лекций» реализовало ОО «Западно-Казахстанское эколого-географическое общество». Проведены лекции по биоразнообразию региона для специалистов, связанных с экологией, животным миром, лесного хозяйства.
Проведена фотовыставка «Дикая природа Западного Казахстана» в городе Уральске и в районных центрах области. Также были проведены открытые уроки по биоразнообразию области для учащихся школ и других учебных заведений.
Стоит отметить, что реализация экологических проектов будет продолжена в 2023 году. Руководитель Департамента по корпоративным связям компании «Шелл Казахстан» Айгуль Барменкулова отметила, что в следующем году проект будет называться EcoBatys 2.0.
– Хотела бы отметить высокую ответственность наших НПО, мы видим положительный результат. Проект будет продолжен в следующем году, будет выделены гранты девяти проектам на сумму семь миллионов тенге по трем направлениям в каждом регионе. Срок реализации с января по декабрь 2023 года. Мы решили сократить количество проектов, но увеличить бюджет. Направления – охрана и рациональное использование водных ресурсов, защита и восстановление земельных ресурсов и сохранение и рациональное использование биоразнообразия и экосистем, - подчеркнула Айгуль Барменкулова.
Прием заявок на получение гранта инициативы EcoBatys ориентировочно начнется в январе 2023 года, итоги будут оглашены в марте, реализация проектов – с апреля по октябрь.
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