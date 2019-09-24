Фото из архива "МГ" Решением городского маслихата в Уральске определены пять мест для проведения митингов, собраний, шествий, пикетов и демонстраций. В список вошли площадь имени М.Маметовой, сквер, расположенный по улице Гагарина, 105/3, сквер нефтяников, который находится напротив стадиона имени П.Атояна, сквер имени Г.Курмангалиева, расположенный по улице Карбышева, парк отдыха в поселке Деркул. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.