В Минэкологии прокомментировали гибель животных. Пять мёртвых сайгаков нашли в ЗКО Фото: Минэкологии РК Информация о гибели появились в Telegram-канале BES.media. Подписчик сообщил, что произошёл падёж по неизвестным причинам. Но вероятнее всего, из-за болезни. В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что туши нашли 13 октября. В местности Конырат инспекторы обнаружили одну скелетированную и одну целую тушки, в Жигере - два тушки самцов с рогами и одну тушку самки.
- На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника, - говорится в сообщении.
Напомним, в конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков уральской популяции на 80 тысяч. По словам министра, они вытаптывают пастбища и земли сельхозтоваропроизводителей. 14 июля президент Токаев объявил выговор министру экологии. В том числе и за неудовлетворительное регулирование популяции сайгаков.  После этого глава Минэкологии предложил ввести компенсации фермерам за испорченные сайгаками посев и попросил выделить финансирование на изучение среды обитания животных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.