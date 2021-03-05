В Атырауской области на месторождении "Тенгиз" сгорели 5 пассажирских автобусов. Как сообщил представитель компании ССЕР Орак Бисембиев, сегодня, 5 марта, в 19.30 загорелся один из автобусов на автостоянке компании ССЕР. - Огонь практически сразу перекинулся на стоявшие рядом четыре автобуса. В ликвидации пожара приняли участие три единицы пожарной техники компании "Тенгизшевройл" и 30 человек, в числе которых бойцы противопожарной службы и работники компании, - отметил Орак Бисембиев. Спустя полтора часа пожар был локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, но огонь уничтожил все пять автобусов. - Причины выясняем. Думаю, завтра, сможем дать комментарий - почему произошло возгорание, - сказал представитель CCEP. wvg87413suE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.