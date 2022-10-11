Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на территории Атырауской области расположены пять природных очагов чумы с общей площадью 112 тысяч квадратных километров. Природные очаги имеются на территории всех районов области.

Чума – острое инфекционное заболевание, которые характеризуется высокой летальностью.

– Резервуар возбудителя – многочисленные виды диких грызунов, переносчики – блохи. Возбудитель проникает в организм через поврежденные участки кожи, при укусе блохи, слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительной системы, конъюнктивы. Инкубационный период чумы – 2 - 6 дней. Человек заражается чумным микробом несколькими путями: через укусы инфицированных блох, контактным путем, также при прирезке и разделке больного чумой верблюда, алиментарным путем (при употреблении в пищу продуктов, обсемененных бактериями), аэрогенным путем (от больных легочной формой чумы), - пояснили в ДСЭК.

Для бубонной формы чумы характерно наличие в паховой и подмышечной области очень болезненного чумного бубона-воспаленных лимфоузлов. Бубон может локализоваться и в других местах.

Лёгочная форма чумы характеризуется появлением кашля с выделением большого количества мокроты, в дальнейшем с примесью крови.

Септическая форма чумы характеризуется внезапным началом. Объективные клинические признаки отсутствуют. Единственный диагностический признак – наличие геморрагических пятен на коже, но и они бывают не всегда.

Последние случаи заболеваний людей чумой регистрировались в 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997 годы – всего восемь случаев. Чума среди населения регистрировалась на территории пяти районов: Кызылкугинский, Жылыойский, Махамбетский, Индерский, Исатайский.Болезнь начинается с резкого повышения температуры тела до 39 - 40 градусов, вскоре заболевание принимает тяжёлый характер, с сильной головной болью, головокружением, резким упадком сил, бессонницей. На высоте развития болезни довольно часто отмечается помрачение сознания, нарастают явления сердечной слабости, сердце работает с перебоями. Иногда на коже могут быть высыпания.Специфическое лечение должно начинаться незамедлительно. Поэтому при подозрении на заболевание немедленно обращайтесь к медицинским работникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.