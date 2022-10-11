В отношении него начато досудебное расследование.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Видео опубликовал журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале.
- Антикор кого-то задержал. Машина с синими номерами, сотрудник в полицейской форме, - говорит голос за кадром.
Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
- Управлением собственной безопасности, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах ОВД, за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник отделения административной практики управления полиции Алмалинского района 1986 года рождения, - сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование.
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