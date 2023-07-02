Фарзия Карандашова воспитатель-исследователь с большим стажем работы с детьми. Она говорит, что воспитание неиспорченного ребёнка — это всегда балансирование между двумя крайностями: любовью и границами дозволенного, теплотой и строгостью, щедростью и отказом.

-Хорошее воспитание — это не о том, чтобы быть уверенным, что ваш ребенок счастлив. Это больше о том, чтобы научить его справляться с неудачами, отказами, ошибками и неприятностями. Постоянное ограждение ребёнка от всего, что может вызвать разочарование, не поможет ему овладеть этим критически важным навыком. Это не научит его преодолевать трудности, полагаясь только лишь на свои силы. Прекратите опекать своего ребёнка. Дайте ему возможность научиться управляться со своей жизнью самостоятельно, пока ещё ошибки не так болезненны,- говорит воспитатель.

Фарзия Карандашова советует научить детей сопереживать, ведь эмпатия даёт возможность маленькому человеку думать и смотреть на происходящее с позиции другого. Это фундамент для развития таких черт характера, как уважение, сдержанность, доброта, бескорыстие. Неиспорченные дети научены не всегда ставить себя на первый план. Вместо этого они умеют считаться с мнениями, желаниями и интересами окружающих людей.

-Говорите «нет» без чувства вины. Постоянное удовлетворение желаний ребёнка не поможет научить его тому, что не всегда жизнь будет идти по его плану. Добавьте в свой лексикон слово "нет" и не чувствуйте вины, когда вынуждены его произносить. Поверьте, в долгосрочной перспективе ваши дети ещё будут вам благодарны за это. Учите отдавать, а не только получать. Дайте детям возможность понять, что они могут менять жизни, просто отдавая или делая что-то для других людей. Один из лучших способов уберечь ребёнка от эгоизма — это периодически вовлекать его в волонтёрскую работу, не предполагающую материальных наград,- советует Фарзия Карандашова.

Дети порой эгоцентричны. Они думают, что мир вращается только вокруг них, поэтому не обращают внимания на желания других. В этом случаи педагог советует заменить «я» на «мы», чтобы не позволить им зацикливаться только на себе. Нужно увести их от бесконечного «я-я-я» и научить думать в формате «мы-мы-мы».

Воспитатель обозначил несколько простых выражений, которые вы можете использовать, обращаясь к своему ребёнку: