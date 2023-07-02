на юго-западе ночью от +15..+22 градусов до +20..+28 градусов, днём от +25..+35 градусов до +33..+40 градусов;

на северо-западе страны ночью от +12..+23 градусов до +10..+18 градусов, днём от +28..+35 градусов до +22..+27 градусов;

на севере, в центре ночью от +7..+17 градусов до +15..+20 градусов, днём от +23..+33 градусов до +27..+35 градусов;

на востоке ночью от +3..+13 градусов до +13..+20 градусов, днём от +17..+25 градусов до +25..+33 градусов;

на юго-востоке ночью от +12..+20 градусов до +20..+25 градусов, днём от +25..+33 градусов до +33..+38 градусов,

в горных районах юга республики ночью от +5..+10 градусов до +8..+13 градусов, днём от +20..+25 градусов до +25..+30 градусов;

в южных регионах ночью от +17..+23 градусов до +20..+27 градусов, днём от +33..+40 градусов до +27..+32 градусов.

на западе и в южной половине страны ночью от +12..+20 градусов до +20..+26 градусов, днём от +23..+28 градусов до +31..+42 градусов;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +8..+15 градусов до +15..+23 градусов, днём от +20..+25 градусов до +27..+36 градусов.

Синоптики «Казгидромета» дали прогноз погоды на июль.прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12..+17 градусов до +18..+23 градусов, днём — от +21..+26 градусов до +30..+38 градусов:В течение декады ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом, шквалистым ветром. С середины декады уже на большей части Казахстана дожди прекратятся.на большей части республики прогнозируется преимущественно жаркая и малооблачная погода. Затем в конце второй декады и вмесяца ожидается частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой. Ожидается колебание температуры воздуха:В целом средняя за месяц температура в июле воздуха ожидается около климатической нормы в северной половине Казахстана, в южной половине — выше нормы на один градус. Количество осадков ожидается около нормы на большей части Казахстана.