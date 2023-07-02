На большей части Казахстана будут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно град.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.