Даурен Абаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России. Соответствующий указ подписал президента.

— Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, – сообщается на сайте Акорды.

Ранее он занимал посты первого заместителя руководителя Администрации президента, министрам информации и общественного развития, министра культуры и спорта. В марте 2023 года был назначен заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств.

Абаев сменил на посту Ермека Кошербаева, который был послом с января 2020 года.