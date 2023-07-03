Фермы просят объявить режим ЧС в южных районах ЗКО из-за нашествия сайгаков, передаёт «Хабар 24». По их словам, дикие животные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота.
Житель Бокейординского района Мырзабай Боранбаев в этом году засеял кормовыми культурами 140 гектаров земли и огородил поле электроизгородью. Но ток сайгаков не пугает: они уничтожили большую часть урожая.
— Урожай ожидали где-то 15 центнеров. Как зашли сайгаки, если пять центнеров с гектара получим и то хорошо, сам себя оправдает. Государству нужно регулировать численность популяции, — считает глава крестьянского хозяйства.
Страдают от нашествия сайги животноводы Казталовского и Жанибекского районов. Специальная комиссия уже объезжает села, взвешивает скошенную траву и подсчитывает потери.
— В 3-4 сёлах нет травы. В связи с этим мы хотим обратиться к правительству с просьбой о помощи. В частности в возмещении расходов за транспортировку сена из других районов, — говорит член Жанибекской районной комиссии Бауыржан Сабанов.
Однако механизмы возмещения ущерба от степной антилопы не прописаны в законе, а убытки тянут на сотни миллионов тенге. Только при режиме ЧС деньги можно запросить в короткие сроки.
Если проблема не решится, то сельчанам придётся отказаться от традиционных пастбищных угодий. Неиспользуемые земли вернут государству. Тем временем местные власти обещают решить проблему и помочь пострадавшим от набегов сайги крестьянам.
Минэкологии просило акимат ЗКО передать 120 тысяч гектаров земли в резерват для сайгаков. Каков был ли ответ и был ли он, пока неизвестно. Также в министерстве вновь предложили разработать методику расчёта ущерба за испорченные сайгаками посев. По оценочным данным, уральская популяция сайгаков с учётом окота к концу года может вырасти до 1,6 миллионов особей.