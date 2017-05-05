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Социум

Пять тысяч человек получили помощь в рамках акции «Мейрімді көктем» в ЗКО

Акция стартовала 1 марта и пройдет в течение трех месяцев, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Помощь в виде продуктов и денег от государственных органов и бизнесменов получили малоимущее и многодетные семьи, инвалиды и пожилые люди. Напомним, о том, что в области будет проходить эта акция, объявил аким западного региона Алтай КУЛЬГИНОВ еще в начале текущего года. В течение трех весенних месяцев неравнодушные граждане будут помогать нуждающимся семьям. - В связи с предстоящим празднованием 72-ой годовщины великой Победы, из местного бюджета были выдел
Marat
Пять тысяч человек получили помощь в рамках акции «Мейрімді көктем» в ЗКО
Акция стартовала 1 марта и пройдет в течение трех месяцев, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива "МГ" Помощь в виде продуктов и денег от государственных органов и бизнесменов получили малоимущее и многодетные семьи, инвалиды и пожилые люди. Напомним, о том, что в области будет проходить эта акция, объявил аким западного региона Алтай КУЛЬГИНОВ еще в начале текущего года. В течение трех весенних месяцев неравнодушные граждане будут помогать нуждающимся семьям. - В связи с предстоящим празднованием 72-ой годовщины великой Победы, из местного бюджета были выделены средства в сумме 118 млн тенге и еще 9000 человек получили социальную помощь, и эти работы будут продолжены, - сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Жанат АСАНТАЕВ Виктор МАКАРСКИЙ
ЗКО помощь

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