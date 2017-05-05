Пять тысяч человек получили помощь в рамках акции «Мейрімді көктем» в ЗКО

Акция стартовала 1 марта и пройдет в течение трех месяцев, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Помощь в виде продуктов и денег от государственных органов и бизнесменов получили малоимущее и многодетные семьи, инвалиды и пожилые люди. Напомним, о том, что в области будет проходить эта акция, объявил аким западного региона Алтай КУЛЬГИНОВ еще в начале текущего года. В течение трех весенних месяцев неравнодушные граждане будут помогать нуждающимся семьям. - В связи с предстоящим празднованием 72-ой годовщины великой Победы, из местного бюджета были выдел