Пять земельных участков выставят на аукцион в Уральске

Земельные участки предназначены для строительства коммерческих объектов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в акимате Уральска, третьего ноября в 12:00 (по времени Астаны) на портале gosreestr.kz состоится аукцион (английский метод) по продаже право аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения. - На аукцион выставят два земельных участка коммерческого назначения в поселке Зачаганск, два в поселке Деркул и один Круглоозерном. Регистрация участников уже началась и закончится за пять минут до начала аукциона. Заявки на участие в аукционе прин