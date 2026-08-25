Пятеро жителей Уральска продали банковские карты мошенникам

Уральский городской суд вынес приговор пяти местным жителям. Их признали виновными в незаконной передаче доступа к банковским счетам и проведении незаконных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Схема началась в декабре 2025 года, когда одному из фигурантов в WhatsApp поступило предложение за деньги открыть счет и передать его незнакомцу. Горожанин согласился, привязал к карте чужой номер телефона и установил приложение VMOS для удаленного доступа. Чтобы пройти верификацию по видеосвязи, он подтвердил личность на смарт-устройстве аферистов.

За эту услугу он получил 20 тысяч тенге. В итоге через его карту мошенники перевели деньги двух обманутых граждан - 950 тысяч и один миллион тенге.

Поняв "схему", мужчина решил заработать больше и вовлек в нее двоих своих знакомых. Один из них согласился и точно так же предоставил счет мошенникам (туда перевели еще миллион тенге от потерпевшего), а затем перепродал эту идею еще двоим приятелям.

Все пятеро подсудимых полностью признали свою вину и раскаялись. Приговором суда, двоим организаторам схемы назначили по 3 года ограничения свободы.

Троим участникам, согласившимся оформить карты на себя, суд назначил наказание за уголовный проступок (часть 1 статьи 232-1 УК РК) - штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге) каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Читайте также: безработный уралец получил реальный срок за подработку в Telegram-канале.