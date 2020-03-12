"Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии". Сумма наложенных штрафов составила 166 тысяч тенге, - рассказал Ильдар Хайруллин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника управления криминальной полиции Ильдар Хайруллин рассказал, что на территории области с 24 по 28 февраля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". В ОПМ было задействовано 52 сотрудника полиции и привлекались 17 специалистов ветеринарной инспекции. – В период проведения операции в районах ЗКО было зарегистрировано 17 краж скота, в том числе две тяжких. Они были раскрыты в дежурные сутки. Кроме этого, сотрудники полиции раскрыли шесть ранее совершенных фактов скотокрадства. Найдено и возвращено законным владельцам 50 голов скота. Всего было раскрыто 34 кражи скота. За совершение преступлений задержаны 35 человек и две преступные группы, на учет поставлены 44 человека. Вместе с тем выявлено семь правонарушений, когда люди перевозили скот и мясную продукцию без соответствующих документов, по которым составлены административные протоколы по статье 406 КоАП РКПолицейские отметили, что по области наблюдается снижение фактов скотокрадства. Так, если в 2015 году в ЗКО было зарегистрировано 700 краж скота, то в 2019 году эта цифра составила около 400. За два месяца 2020 года в области произошло 70 краж скота, из которых раскрыто 35. – Скотокрады похитили 186 голов скота, тем самым причинив очень большой материальный ущерб их владельцам. Собственникам было возвращено почти 100 голов скота. В большинстве случаев скот похищают из-за халатного отношения их владельцев. Они выпускают их на свободный выпас, оставляют без присмотра на длительное время. Свободно пасущийся скот становится легкой добычей злоумышленников. В 53 случаях из 70 скот был похищен именно с вольного выпаса, - добавил Ильдар Хайруллин. Так, полицейские области задержали пятерых жителей Теректинского района, которые занимались кражей коз и овец с сараев своих же односельчан. В данный момент доказано восемь эпизодов. Всего за два месяца этого года задержаны 24 человек и разоблачены пять преступных группировок.