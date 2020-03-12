Такой запрет был введен в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Көрісу айт празднуют в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что с 13 марта вводится запрет на проведение праздничных, спортивных, культурных и других массовых мероприятий на территории области до особого распоряжения. - В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний весенние каникулы во всех школах независимо от форм собственности начнутся 16 марта и закончатся 5 апреля. Для обучающихся организаций технического и профессионального послесреднего образования с 16 марта текущего года учебный процесс будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. В пресс-службе акима Уральска также заявили, что в этом году 14 марта - в день Көрісу айт - не будет массовых мероприятий на площадях. Напомним, сегодня, 12 марта, заместитель премьер-министр Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией. Он сообщил о том, что каникулы для школьников начнутся раньше, студенты вузов переходят на временное онлайн-обучение. Также, по его словам, рынки и магазины будут работать без перебоев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    