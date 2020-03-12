Служба "112" распространила сообщение о том, что в ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 м/с и сильный туман. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +14 градусов, возможен дождь, ночью +3. В Атырау днем до 16 градусов тепла, ночью +6. В Актобе возможен снег, днем до -2 градусов, ночью до 6 градусов мороза. В Актау днем столбик термометра поднимется до +18 градусов, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.