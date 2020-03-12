По решению конкурсной комиссии и по согласованию с Министерством здравоохранения РК на должность руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Каюпов Болатбек Амангельдиевич, сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Каюпов Болатбек Амангельдиевич 1969 года рождения. Образование – высшее. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В разные годы работал: - медицинским братом реанимационного отделения Актюбинской городской больницы; - врачом-травматологом, врачом-хирургом Уральской областной клинической больницы; - врачом-хирургом АО «Талап», город Уральск; - заведующим хирургического отделения Западно- Казахстанского областного онкодиспансера; - главным научным сотрудником центра восстановительной хирургии и трансплантологии АО «Национальный научный медицинский центр», город Астана; - руководителем Центра клеточных технологии и трансплантации АО «Национальный научный медицинский центр», город Астана; - руководителем инновационного Центра клинических исследовании лекарственных препаратов научно-исследовательского института кардиологии и внутренних заболевании, город Алматы; С 2018 года работал директором Мангистауской областной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.