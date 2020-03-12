Заместитель начальника отделения МПС УП г Уральска Нурбол Мендыханов рассказал, что в 20.30 на пульт "102" поступило сообщение о том, что женщина спрыгнула с моста в Чаган. - На место прибыл экипаж полиции. Они постучались в один из домов дачного общества, попросили у хозяев лодку, доплыли до девушки и вытащили ее из воды, - сообщил Нурбол Мендыханов. По словам полицейских, девушке 30-35 лет. Она была передана бригаде скорой помощи. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что женщина доставлена в Городскую многопрофильную больницу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.