В Казахстане не вводят общенациональный карантин, а ограничительные меры только минимизируют риски заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Tengrinews.kz.
Фото из архива "МГ"
"Почему-то такое мнение идет, что мы объявляем общенациональный карантин. Такого нет. Речь лишь идет об отмене массовых мероприятий, в том числе праздничных. Речь не идет о том, что все надо закрыть, наоборот, Глава государства дал четкое поручение, что малый и средний бизнес должен продолжать работать", - сказал Биртанов на брифинге СЦК.
Он уточнил, что образовательные кружки, секции, фитнес-центры и другие организации продолжат работу, запрета на их посещение нет.
"Запрет есть только на проведение массовых мероприятий. По всему остальному необходимо усилить санитарный режим. Необходимо собственникам проводить обработку публичных мест как положено, и даже чаще, для этого есть соответствующие службы", - указал министр.
Он напомнил, что случае регистрации в стране коронавируса у правительства есть "план Б".
- В случае развития негативных сценариев в рамках "плана Б" могут объявляться определенные решения на уровне населенных пунктов и регионов: могут быть объявлены ЧС природного характера, когда могут быть определенные ограничения для перемещения, передвижения лиц. Пока мы такой угрозы не видим, - указал Биртанов.
По его словам, цель мероприятий ввиду усиления рисков и давления на Казахстан - заблаговременно быть готовыми к предотвращению распространению вируса.
- Вирус распространяется через руки, мы это все знаем. ВОЗ говорит, во-первых, готовьтесь, нельзя игнорировать риски. Во-вторых, уметь выявлять пациентов с коронавирусом, это у нас есть. В-третьих, уменьшить передачу. Поэтому заблаговременно мероприятия, которые можно отменить, лучше отменить, - уточнил министр.
Биртанов нашел в ситуации и позитивные моменты.
- Благодаря тем мерам, которые граждане принимают, мы уже констатируем снижение сезонной заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Такой положительный эффект есть, - добавил он.
Напомним
, чтобы предотвратить проникновение и распространение в Казахстане коронавируса, правительство принимает следующие меры:
- с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;
- с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;
- с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;
- вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта;
- детские сады продолжат работу;
- запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;
- обязательная дезинфекция в общественном транспорте, местах массового скопления;
- усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;
- запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;
- рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет.
