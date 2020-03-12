По результатам торгов на 15.30 курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 399,27 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральских обменниках цена за доллар перевалила 400 тенге Американскую валюту можно купить в обменных пунктах Уральска по 402 тенге, продать - по 395 тенге. Продажа российского рубля в обменниках составляет 5,75 тенге, покупка - 5,45 тенге. Стоит отметить, что с утра 12 марта доллар в обменных пунктах продавался по 399 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА