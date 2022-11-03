- Старшей дочери 11 лет, сыну 9 лет, ещё есть маленький сын 2,7 года и вот девочка Дарья – от слова дар, подарок. Бог подарил нам четверых детей. Старшая дочь у меня родилась тоже с крупным весом – 4 100 граммов и Даша крупненькая, тяжеловато далась. Спасибо нашим врачам за то, что помогли появиться на свет моей доченьки, - рассказывает Наталья.Медики отмечают, что только в этом роддоме с начала года на свет появился 621 ребёнок с весом выше четырёх килограммов и 10 детей с весом выше пяти килограммов. Причины развития крупного плода: сахарный диабет, гемолитическая болезнь (резус-конфликт ребёнка и его матери), наследственность, вторая и последующие беременности, нездоровое питание беременной.
Пятикилограммовый младенец родился в Алматы
Врачи были готовы провести кесарево сечение, но женщина родила ребёнка самостоятельно. Фото: УОЗ Алматы Акушеры родильного дома №4 приняли младенца весом 5,1 килограмм. У женщины наблюдалось многоводие, по УЗИ вес плода прогнозировали 4 600-4 800 граммов. Медики были готовы провести кесарево сечение, но Наталья смогла родить крупную малышку самостоятельно. Сейчас 38-летняя счастливая мама готовится к выписке. Дочку она назвала Дарья, девочка стала четвёртым ребёнком в семье. - Старшей дочери 11 лет, сыну 9 лет, ещё есть маленький сын 2,7 года и вот девочка Дарья – от слова дар, подарок. Бог по