Пятикилограммовый младенец родился в Алматы

Врачи были готовы провести кесарево сечение, но женщина родила ребёнка самостоятельно. Фото: УОЗ Алматы Акушеры родильного дома №4 приняли младенца весом 5,1 килограмм. У женщины наблюдалось многоводие, по УЗИ вес плода прогнозировали 4 600-4 800 граммов. Медики были готовы провести кесарево сечение, но Наталья смогла родить крупную малышку самостоятельно. Сейчас 38-летняя счастливая мама готовится к выписке. Дочку она назвала Дарья, девочка стала четвёртым ребёнком в семье. - Старшей дочери 11 лет, сыну 9 лет, ещё есть маленький сын 2,7 года и вот девочка Дарья – от слова дар, подарок. Бог по