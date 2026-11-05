Пятилетний мальчик провёл восемь дней под завалами после землетрясения и выжил

В январе 2010 года на Гаити произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории страны. Тысячи зданий превратились в руины, под которыми оказались люди. Среди пострадавших оказался пятилетний Монли Элиз, который провёл под обломками собственного дома почти восемь дней. Его родители погибли при обрушении здания, а родственники уже практически потеряли надежду найти ребёнка живым.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло 12 января. В тот момент Монли находился вместе с родителями в их квартире на первом этаже трёхэтажного дома в столице страны Порт-о-Пренсе. Когда здание начало рушиться, мальчик попытался выбежать наружу, но упавшая дверь преградила ему путь. По его словам, он оказался в углу помещения под небольшим металлическим столиком. Именно там ребёнок пережил обрушение, передает МойГород.

В течение последующих дней родственники разбирали завалы и искали членов семьи. Дядя мальчика, Гэри Элиз, уже обнаружил тела его родителей и похоронил их. Он продолжал разбирать обломки, надеясь найти племянника, однако постепенно начал считать, что ребёнок тоже погиб.

Спустя почти восемь дней после землетрясения мужчина заметил среди обломков ногу мальчика. Сначала он приготовился извлечь тело, но вдруг увидел, что нога шевельнулась. Вместе с другими людьми Гэри начал быстро разбирать завалы и вскоре достал Монли. Ребёнок был покрыт пылью, сильно ослаблен и страдал от обезвоживания, но оставался жив.

Разрушенный центр города Порт-о-Пренс. Фото: Википедия

Первым, о чём попросил мальчик после спасения, был сок. Его дядя выбежал на улицу с ребёнком на руках в поисках помощи. В этот момент мимо проезжал врач Нил Джойс, работавший в международной гуманитарной организации International Medical Corps. Он остановился и доставил Монли вместе с родственником в больницу.

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Медики обнаружили у ребёнка признаки сильного обезвоживания и истощения. Ему начали вводить жидкости внутривенно и оказывать необходимую помощь. Несмотря на почти восемь дней под обломками, у мальчика не обнаружили переломов, а внешние повреждения оказались сравнительно незначительными. После первоначального осмотра врачи решили оставить его в педиатрическом отделении на ночь для наблюдения.

Палаточные городки. Фото: Википедия

История Монли получила широкую огласку. Уже через несколько дней после спасения мальчик начал восстанавливаться. Однако физическое состояние было не единственным испытанием: ему предстояло пережить потерю обоих родителей и привыкнуть к жизни в новых обстоятельствах.

Впоследствии Монли остался под опекой дяди Гэри, вместе с братьями и другими родственниками. Врачи и сотрудники гуманитарной организации продолжали следить за его состоянием, в том числе оказывали психологическую поддержку. Спустя несколько месяцев мальчик вернулся к учёбе и постепенно восстанавливался после пережитого.

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