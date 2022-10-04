Инцидент произошёл в Алматинской области. Выпускницу школы изнасиловали в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Пользователь Facebook Ляззат Ракишева написала, что в Караскайском районе мать шести детей пытались изнасиловать, а потом избили до полусмерти. У женщины порвана селезёнка. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что нападение произошло 27 октября. 35-летняя женщина после избиения находится в реанимации.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - гражданин 1999 года рождения. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, - говорится в сообщении.
Дело заведено по статье 106 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.