Qarmet планомерно идет к намеченным целям

По итогам 11 месяцев Qarmet уже сумел превзойти показатели 2023 года, выпустив более 3 млн тонн стали. Превзойдены показатели всего предыдущего года.

В этом году старейшее металлургическое предприятие Казахстана АО "Qarmet" отмечает историческую дату – 80 лет с момента запуска первой плавки казахстанской стали, передает zakon.kz. 31 декабря для каждого жителя города Темиртау не просто канун Нового года. Это день, когда в 1944 году Казахский металлургический завод дал первую сталь. И сегодня это одно из крупнейших экспортно ориентированных предприятий экономики РК. Посмотрим, каких результатов сумел добиться Qarmet по итогам года.

Еще одна историческая дата – 8 декабря 2023 года, когда один из самых крупных промышленных агломератов в Азии пережил эпохальные изменения – благодаря решительным действиям предприятие вернулось в казахстанскую юрисдикцию. Вместе с новым именем Qarmet – "Казахстанская Магнитка" из периода неопределенности, созданного под руководством нерадивого инвестора, обрела новые цели.

Казахстанская сталь закаляется вновь

Покидая Казахстан, ArcelorMittal оставил после себя не только плохую память, убытки в размере 374 млн долларов, но и долги в 279 млн долларов перед подрядными организациями. Обязательства по отгрузке покупателям оплаченных по предоплате 70 тыс. тонн стали, пропажу со склада 46 тыс. тонн лома, отсутствие сырья для комбината ввиду пяти нерабочих угольных шахт, разрушенную инфраструктуру, разгул криминала, отчаяние и безысходность. Кроме того, у АМТ были выявлены огромные долги по заработной плате, сопутствующим взносам и отчислениям 35-тысячному коллективу. Погашать эти долги, а также возмещать задолженности по страхованию в размере 5 млрд тенге иностранного инвестора, пришлось уже отечественному владельцу. Впрочем, также, как и покрывать все другие многочисленные обязательства. Итогом правления Миттала стала фактическая деиндустриализация производства, а проще говоря, "доведение до ручки", о чем свидетельствуют цифры.

"При управлении иностранным менеджментом отсутствовало, если хотите, полное вовлечение в судьбу предприятия и его будущего. Принцип "здесь и сейчас" означал генерацию прибыли без детализации рисков. Инвестиции вкладывались по остаточному принципу внутри корпорации, что создавало ощущение нелюбимого приемного ребенка. При таком формате работы через некоторое время и "выжимать" из нас уже было бы нечего. Мы чуть окончательно не потеряли "Казахстанскую Магнитку", – говорит Вадим Басин, генеральный директор АО "Qarmet", имеющий колоссальный опыт работы на предприятии.

В настоящий момент ведется планомерная и системная работа по сокращению исторически сложившейся задолженности перед поставщиками товаров и услуг. Сумма многолетних долгов к моменту ухода АО "АрселорМиттал Темиртау" во главе с индийским менеджментом превысила четверть миллиарда долларов. Сегодня выплаты производятся исходя из итогов внутреннего аудита, в соответствии с действующим законодательством. На текущий период осуществлена выплата долговых обязательств на сумму в размере более 237,6 млн долларов, что составило 85% от общего долга комбината, и это несмотря на сложнейшую мировую ситуацию в угольной промышленности, отсутствие инвестиций и закрытие шахт с увольнением тысяч рабочих.

При том, надо отметить, что основной долг – это расчеты со старыми подрядчиками АМТ. Можно с уверенностью сказать, что старыми подрядчиками не велась работа по снижению себестоимости услуг и продукции, скорее, такие бизнесмены стремились к искусственному удорожанию, так как лично им это было выгодно, а судьба предприятия и рабочих их не интересовала.

"Мы же понимаем с вами, куда уходили эти деньги с прибыли и на какие "цели", – подчеркивает Вадим Басин. – Комбинат страдал от многочисленных посредников и "решал", которые вели себя вольготно на предприятии. Поэтому нашим логичным шагом стало решение перепроверить, проанализировать и пересмотреть стоимость, выявить завышения и несуществующее увеличение объемов работ. Естественно, это пришлось не по вкусу многим, но другого выхода нет. Пересмотр условий, снижение коррупционного риска и повышение прозрачности ценообразования – это путь любого уважающего себя предприятия, Qarmet не исключение. Мы неоднократно обращались к своим поставщикам – работайте честно, открыто, не пытайтесь заниматься шантажом и огульным охаиванием. С такими поставщиками нам точно не по пути. Более того, мы с нуля создали службу экономической безопасности компании, которая раскрыла десятки схем и потерь, внедряется система Qarmet Partners. Уверяю вас, это только начало, работа продолжается".

Но даже несмотря на то, что компания Qarmet все еще борется с давлением груза, доставшегося ей в наследство от предыдущего инвестора (90% изношенности предприятия), стратегические планы по модернизации и реорганизации комбината и уже предпринятые в этом направлении серьезные шаги демонстрируют масштабные планы нынешнего руководства. Вначале планируется инвестировать средства в металлургический комбинат, затем в угольные шахты и другие свои предприятия.

В рамках заключенного с отечественным инвестором соглашения до 2028 года в модернизацию комбината планируется инвестировать 3,5 млрд тенге. Средства в данном объеме за такой короткий период не вкладывались в компанию на протяжении десятилетий. Модернизация направлена на снижение выбросов эмиссий на 30%, а также увеличение производства качественного концентрата железа. Кроме этого, модернизация позволит усилить работу по обновлению продуктовой линейки, производству новых марок стали, что позволить внедрить новые технологии, повысить экологичность и конкурентоспособность.

Решение главы государства пригласить на предприятие отечественного инвестора было единственно верным. И теперь перед казахстанским инвестором Qarmet серьезная задача, которую поставил перед ним президент Токаев – вернуть предприятию статус лидера металлургии в СНГ, обеспечить бесперебойную работу комбината, восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу и нарастить производство.

Планы по достижению поставленных задач руководство Qarmet озвучивало еще в прошлом году, на официальной встрече с президентом Казахстана:

увеличить производство стали на 64% (до 5 млн тонн);

железорудного концентрата – на 88% (до 5 млн тонн);

добычи угля – на 47% (до 9 млн тонн в год).

Не только планы

По словам генерального директора предприятия Вадима Басина, уже сегодня реализуются проекты по развитию производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента – в размере 978 млн долларов.

Первые этапы модернизации предприятия уже дают результат. Буквально сразу же с начала работы на Qarmet новое руководство при поддержке коллектива взялось за обновление двух конвертеров на металлургическом комбинате – ключевых мероприятий в рамках программы восстановления и модернизации оборудования, критически важного для стабильной и безопасной работы.

"Если еще 11 месяцев назад в нашей работе был только один полностью функциональный конвертер №3, а два других находились в крайне неудовлетворительном состоянии, то сегодня в эксплуатации три конвертера, два из которых были заменены на новые в этом году", – рассказывает директор стального департамента Андрей Берг, недавно отмеченный как представитель одной из старейших династий на комбинате.

Новый корпус конвертера №1 обладает увеличенным объемом – с 234 до 270 кубометров, что позволяет увеличить вес плавки и улучшить технико-экономические показатели. Также на конвертере установлен новый кессон, который является частью системы газоочистки, что способствует улучшению экологической безопасности и повышению эффективности производства. За неполные 11 месяцев работы трех конвертеров металлургический комбинат достиг отметки производства в 3 млн тонн стали, превысив итоговый показатель всего 2023 года.

Переработка вторичных отходов

Сегодня перед компанией на повестке дня стоит еще одна приоритетная задача: выйти на ежегодную переработку вторичных отходов до 10 млн тонн к 2028 году. Не случайно эта тема обсуждалась и на международном форуме Qarmet Recycling, участники которого особо отметили, что переработка вторичных отходов не только позволит улучшить экологическую ситуацию в регионах страны, но и создаст единую систему переработки твердых минеральных образований (ТМО).

Важно отметить, что ранее индийский менеджмент АМТ вопросы экологии, чистоты воздуха и здоровья казахстанцев не ставил в приоритет, таким образом не пускал во вторичный оборот хвосты и отвалы производства. На текущий момент на площадках компании накоплено порядка 750 млн тонн техногенных минеральных отходов: доменные и сталеплавильные шлаки, отвалы, продукты обогащения угля и др. 54,1% промышленных отходов металлургического комбината приходится на ТМО железорудного департамента, 34,4% – стального департамента и 11,4% – угольного.

К 2028 году, когда планируют наладить переработку вторичных отходов, Qarmet сможет перенаправить вторсырье на изготовление строительных смесей и удобрений, а также разработать эффективные технологии для извлечения таких полезных компонентов, как медь, свинец, цинк и других металлов, то есть выйти на другой уровень передела. Помимо этого, внедрение принципов циркулярной экономики позволит создать новые производства, рабочие места и снизить стратегическую зависимость государства от импорта сырья, внести весомый вклад в промышленную безопасность страны. Для реализации данного проекта в рамках форума компания уже подписала ряд соглашений с представителями малого и среднего бизнеса по сотрудничеству в переработке промышленных отходов.

Экспортный потенциал

На предприятии работают 35 тыс. сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината на сегодня составляет 4 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Афганистан, Азербайджан, Грузию, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Россию.

В целях сохранения конкурентоспособности продукции комбината Qarmet проводит мероприятия по снижению себестоимости металла. Так, за 11 месяцев работы удалось снизить влияние сторонних факторов на цену за тонну сляба (стальных заготовок. – Прим. ред.) с 430 до 331 долларов (уменьшение почти на 100 долларов). Проводимая политика увеличивает долю отечественной продукции на рынке Казахстана и повышает внутристрановую ценность.

Помогает наладить экспортный потенциал предприятия и правительство РК. В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. Основной целью визита стало выполнение договоренностей, достигнутых между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином о двукратном увеличении объема двустороннего товарооборота, который в прошлом году достиг исторического рекорда в 41 млрд долларов.

По итогам договоренностей между правительствами было подписано восемь коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 млрд долларов. Причем доля Qarmet (пять соглашений) составила около 1,9 млрд долларов.

Подписанные соглашения станут важным шагом в развитии двусторонних отношений, дадут новый импульс модернизации производственных мощностей компании Qarmet и откроют дорогу новым технологиям.

Фотографии с сайта zakon.kz