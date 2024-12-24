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Социум

В России передумали разрешать многоженство мусульманам

Председатель Духовного управления мусульман России Шамиль Аляутдинов сообщил, что Совет улемов (ученых-богословов) отзывает фетву о многоженстве.
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В России передумали разрешать многоженство мусульманам

Председатель Духовного управления мусульман России Шамиль Аляутдинов сообщил, что Совет улемов (ученых-богословов) отзывает фетву о многоженстве.

- Совет улемов ДУМ РФ, в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что генпрокуратура РФ призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществу России», а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву, - пояснил Аляутдинов. 

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По его словам, совет улемов не видит смысла вступать в полемику.

Ранее мы сообщали, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, совет улемов дал согласие российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Муфтий подчеркнул, что это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей. Он также добавил, что мужчине, состоящему в браке, необходимо сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной.

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