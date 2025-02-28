Қазақстанда 4,6 млрд теңге алимент қарызы өндірілді

Еліміздің бас прокуроры Берік Асыловтың таратқан ақпарына сүйенсек, елімізде перзентіне алимент төлеуден жалтарып жүргендер көп. Борышкерлер дені тапқан табысы мен мүлкін жасырып әлек. Қағадалау органының басшысы:
- Баладан ұрланған әрбір теңге – оның білім, денсаулық және жарқын болашаққа деген мүмкіндігін ұрлау деген сөз. Алимент – бұл тек заңды міндет емес, сонымен қатар өз балаңның алдындағы жауапкершілік екенін ұмытпау маңызды,- дейді.
Қазіргі таңда елімізде 28 миллиард теңге көлемінде қарыз жиналыпты. Борышкерлерді іздеу үшін өткен жылдан бастап IT-технологиялар қолдануда екен. Бас прокуратурасының «Бірыңғай қауіпсіздік ақпараттық ресурстарының кешені» («КИРЕБ») мемлекеттік органдардың дерекқорлары мен «Сергек» камераларымен біріктіріліпті. Соның арқасында өткен жылдың қыркүйегінен бастап 176 алимент төлеуден жалтарған борышкердің орналасқан жері анықталып, ұсталған.