Работают и беднеют: депутат об опасном феномене в Казахстане

Тревожная проблема – это явление, которое, по мнению социологов, набирает обороты в Казахстане, а именно феномен работающих бедных. Это те люди, которые, несмотря на полную занятость, получают зарплату, не превышающую черту бедности. Особенно это касается государственного сектора: это библиотекари, бухгалтеры, технический персонал и другие. Они работают полный рабочий день, но их зарплата находится на уровне черты бедности.

По мнению депутата Асхата Аймагамбетова, феномен работающих бедных набирает обороты в Казахстане.

— Тревожная проблема – это явление, которое, по мнению социологов, набирает обороты в Казахстане, а именно феномен работающих бедных. Это те люди, которые, несмотря на полную занятость, получают зарплату, не превышающую черту бедности. Особенно это касается государственного сектора: это библиотекари, бухгалтеры, технический персонал и другие. Они работают полный рабочий день, но их зарплата находится на уровне черты бедности.Это очень опасная ситуация, - сказал депутат на правительственном часе в мажилисе.

Тем временем, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила следующие цифры: в прошлом году в Казахстане количество качественных рабочих мест составило 2,27 млн, в том числе 198 тысяч новых.

— Один из ключевых показателей рынка труда – рабочая сила – показывает рост за последние пять лет на 420 тысяч человек. С одной стороны, это следствие того, что население Казахстана остаётся одним из наиболее "молодых" в мире. С другой стороны, положительное влияние оказывают меры по поддержке занятости и открытию новых рабочих мест, стимулированию предпринимательской деятельности, – сообщила Жакупова.

Также стало известно, что в ближайшие три года Минтруда планирует увеличить количество качественных рабочих мест на 824 тысячи.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата в ЗКО составила 337 890 тенге. Наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксировали в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29%, информации и связи – 23%, искусства, развлечения и отдыха – 20%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18%.