Работники «Батыс су арнасы» утонули в сточных водах: дело попросили вернуть прокурору

Судья удалилась в совещательную комнату, передаёт портал «Мой ГОРОД». Адвокат погибшего Супыгалиева. Фото автора 24 августа на КНС-2 при проведении ремонтных работ погибли два сотрудника ТОО «Батыс су арнасы». В октябре завершилось расследование комиссии по факту трагедии - выявлена 100% вина работодателя. Генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов заявил, что не согласен с таким решением. 12 декабря дело передали в Уралський городской суд. 22 декабря состоялось предварительное слушание, во время которого все участники процесса, кроме прокурора, попросили суд вернуть дело на досл