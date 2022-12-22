Работники «Батыс су арнасы» утонули в сточных водах: дело попросили вернуть прокурору

– Я считаю, что расследование проведено крайне халатно. Осмотр места происшествия изложен всего на двух листах. Описано только состояние труб. Что за задвижка? Из-за чего произошла авария? Откуда вода? Почему болты не были закручены? Там было 36 болтов и как минимум восемь из них должны были быть закручены перед началом работ. Всё это должно было быть установлено во время следствия. Прокурор пишет, что произошел «взрыв». Что такое взрыв, мы знаем все. В уголовном деле допрошены всего 5 - 6 сотрудников водоканала. Единственное, на что опирается следствие - это заключение комиссии о 100% вине работодателя. У моего подзащитного (Масалимова, инженер техники безопасности - прим. автора) всего шесть лет трудового стажа, а у погибших Байболова и Супыгалиева были пятый и шестой разряды, это высшие разряды. Им не нужен был даже начальник, они опытные сотрудники, которые меняли эти задвижки каждый раз. Ремни безопасности были у обоих, но Байболов их не надел. Возможно, он был слишком самонадеян, - сказала адвокат подсудимого.По её словам, КНС, где погибли рабочие, была признана аварийной ещё в 2019 году и в произошедшей трагедии есть и вина государства, которое несвоевременно выделило деньги на ремонт. Она заявила, что её подсудимый готов материально помочь семьям погибших и купить им квартиры.
– Вина моего подзащитного не доказана, а это препятствует началу главного судебного разбирательства, - заключила адвокат.Адвокат погибшего Супыгалиева отметила, что на погибших после трагедии не было средств индивидуальной защиты (СИЗ - прим. атвора) и даже продемонстрировала фотографии трупов.
– Я думаю, что в ТОО «Батыс су арнасы» работают грамотные люди в лице директора, главного инженера, юриста и бухгалтера. Они должны понимать, что такое СИЗ. Пишут что предоставили ботинки, валенки, кирзовые сапоги, костюм зимний, костюм хлопчатобумажный, резиновые сапоги и зимние сапоги. Что из этого относится к защитным средствам, в которых можно работать на канализации? Это издевательство. В допуске к работе указано, что допускаются начальник участка Масалимов, бригадир Ушаков и Байболов. Фамилия последнего дописана совсем другой ручкой, и у меня сомнения, прошёл он инструктаж или нет. А Супыгалиева и вовсе нет в наряде. Почему он был на том участке? В материалах дела говорится, что на трупах была спецодежда, а теперь посмотрите на эти фотографии? Вы видите на них спецодежду? - вопрошает адвокат.Она также пообещала, что предоставит видео непосредственно того момента, когда тела доставили из канализации, и на них, по её словам, нет ничего похожего на спецодежду. Оказалось, что у Супыгалиева за 40 дней до трагедии утонул сын, а сам мужчина погиб на сороковой день.
– Почему у нас на скамье подсудимых сидит только один человек? Где Ушаков? Где Кенжалиев? Где сам руководитель водоканала? Он ведь лично ответственен за рабочих. Почему должен нести ответственность самый последний человек в цепочке и отвечать за всех? Расследование проведено не объективно, не всесторонне, есть много упущений. Дело должно вернуться на доследование, - заключила адвокат потерпевших.Юрист Арман Муканов является представителем пострадавших – мамы, двух братьев и детей от первого брака Даулена Байболова, который погиб при ремонтных работах на КНС в Уральске. Он говорит, что о том, что ведётся уголовное дело по гибели двух людей в КНС они узнали только в ноябре.
– Получается, нас не признали потерпевшими. А как это выяснилось? Мы обратились к руководству ТОО «Батыс су арнасы» с просьбой помочь семье Даулена и выплатить компенсацию. Они заявили, что ведётся уголовное дело и мы должны обратиться к их адвокату. Я обратился к следователю Сулейменовой с тем, чтобы она установила и признала круг потерпевших. Обращался несколько раз, и только после моего письменного заявления через канцелярию эта процедура была выполнена. Выполнена откровенно кое-как. Сначала следователь признала потерпевшим самого погибшего Байболова, потом меня, потом уже родственников. Сначала вообще умершего Даулена признала потерпевшим и гражданским истцом (!!!). Вы представляете? - возмутился Арман Муканов.Он считает, что работодатель не обеспечил работникам безопасные условия труда и в смерти двух лиц виновно так же и руководство предприятия, досудебное расследование проведено не в полной мере, не дана надлежащая оценка действиям (бездействиям) руководства ТОО «Батыс су арнасы», что привело к смерти двух лиц. Судья Роза Сариева отказала удовлетворять ходатайство, мотивировав это тем, что при расследовании дела не допущены нарушения. Главное судебное разбирательство назначено на пятое января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.